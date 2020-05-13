Россиян оставят под карантином до лета 2021 года
|15:00 03.06.2020
|Россия
Высшему руководству России пришелся по душе режим эпидемических ограничений, запрещающий гражданам выезжать из страны и приближаться друг к друг ближе чем на 1,5 метра.
Полная отмена карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, будет возможна лишь во второй половине 2021 года - такой срок правительство заложило в план восстановления российской экономики, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с содержанием документа, пишет finanz.ru.
План разделен на три этапа. Первый продолжится до сентября 2020 года и будет назван этапом адаптации. Он включает «продолжение ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения коронавируса».
На этом этапе до 70% российских регионов будут находиться не выше второго этапа открытия экономики по методике Роспотребнадзора.
Это означает, что гулять и заниматься спортом можно будет максимум вдвоем (при занятиях расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 м), при прогулках будет запрещено посещать места массового скопления людей и детские площадки. Будет разрешена работа небольших объектов непродовольственной торговли (зал - до 400 кв. м) и сферы услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.
Задачи вернуть экономику к росту на данном этапе не ставится. Цели - стабилизировать упавшие доходы населения на новых уровнях и не допускать их дальнейшего падения, не позволять рецессии расползаться на новые сектора, а в уже пострадавших отраслях - держать ситуацию стабильной.
С октября 2020-го по июнь 2021-го планируется следующий этап также с «сохранением отдельных ограничительных мероприятий», говорит источник «Интерфакса».
К концу этой фазы, как ожидается, не более 20% субъектов РФ будут находиться на третьем этапе снятия ограничений по методике Роспотребнадзора. На этом этапе разрешается возобновить работу предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей и площади, открыть кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения, а также парки, скверы и другие места отдыха (при условии сохранения социального дистанцирования).
На этом этапе, по плану правительства, должен наступить восстановительный рост экономики и доходов граждан.
Без ограничений экономика заработает только на третьей стадии - с июля по декабрь 2021 года. В этот период планируется «обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и активный экономический рост», говорится в плане правительства.
По расчетам Минэкономразвития, по итогам 2020 года российская экономика потеряет 5% ВВП, доходы людей рухнут на 3,8%, а инвестиции схлопнутся больше чем на 10%.
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