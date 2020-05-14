Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен будут проведены централизованно по всей России.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года", - сказал представитель МЧС.

Он пояснил, что такое решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое 2 мая провел глава МЧС Евгений Зиничев.

Сейчас действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир.

"На сегодняшний день такая работа уже проведена во всех субъектах. Это позволяет замещать экстренной информацией контент одновременно всех каналов первого мультиплекса, а не одного телевизионного канала, как при аналоговом вещании", - рассказали в МЧС. Так, элементы систем оповещения населения активно задействовали для информирования граждан о мерах и правилах поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

К 2030 году в России не менее 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.

Таксофоны планируется оборудовать средствами оповещения в отдаленных населенных пунктах страны, добавили в МЧС.

"МЧС совместно с Минкомсвязи и Федеральным агентством связи осуществляют координацию развития систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В частности, планируется дооборудовать таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, средствами оповещения", - рассказали в ведомстве.

Сейчас составляют перечень населенных пунктов, в которых в первую очередь необходимо дооборудование таксофонов такими системами.

Кроме того, на сегодняшний день МЧС России совместно с Минкомсвязи разрабатывает ряд основополагающих нормативных правовых актов по вопросам оповещения населения.