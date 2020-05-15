Начальник «территориального отдела Роспотребнадзора» в оккупированном Севастополе Роман Проскурнин сообщил, что вода в Балаклавской бухте не соответствует нормам по микробиологическим показателям.

«По данным социально-гигиенического мониторинга морская вода на основных рекреационных зонах соответствует нормативам. Единственное нарушение по микробиологическим показателям отмечено на городском пляже в бухте Балаклава. Вынесено соответствующее решение о запрещении купания», — говорится в сообщении оккупационного ведомства, пишет flot2017.

Ожидается, что оккупационный режим Севастополя откроет купальный сезон с 15 июня. Открытие пляжного сезон перенесли на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Всего в Севастополе 34 зоны пляжного отдыха.