Курортного сезона нет, а морская вода в Балаклаве уже не соответствует нормам
|14:45 03.06.2020
|Крым
Начальник «территориального отдела Роспотребнадзора» в оккупированном Севастополе Роман Проскурнин сообщил, что вода в Балаклавской бухте не соответствует нормам по микробиологическим показателям.
«По данным социально-гигиенического мониторинга морская вода на основных рекреационных зонах соответствует нормативам. Единственное нарушение по микробиологическим показателям отмечено на городском пляже в бухте Балаклава. Вынесено соответствующее решение о запрещении купания», — говорится в сообщении оккупационного ведомства, пишет flot2017.
Ожидается, что оккупационный режим Севастополя откроет купальный сезон с 15 июня. Открытие пляжного сезон перенесли на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Всего в Севастополе 34 зоны пляжного отдыха.
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