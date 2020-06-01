ЄС заборонив польоти авіакомпаніям з Вірменії
|14:30 03.06.2020
|Армения
Європейська комісія заборонила виконання рейсів до країн ЄС авіакомпаніям, що базуються у Вірменії, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.
Єврокомісія 2 червня оновила список ЄС з безпеки польотів - це список авіакомпаній, на які поширюється заборона на польоти або експлуатаційні обмеження в Європейському Союзі, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.
Усі авіакомпанії, сертифіковані у Вірменії, були додані у список після подальшої оцінки можливостей країни в галузі контролю за забезпеченням безпеки польотів. До списку увійшли шість вірменських авіаперевізників.
"Рішення про включення вірменських перевізників до Списку безпеки польотів ЄС було прийнято на основі одностайної думки Комітету з безпеки польотів. Комісія за сприяння Агентства з безпеки польотів Європейського Союзу готова співпрацювати і інвестувати в Вірменію для підвищення безпеки польотів", - сказала єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян.
Після оновлення в список загалом входять 96 авіакомпаній, яким заборонені польоти в небі ЄС.
Як повідомлялось, у Вірменії фіксують різке зростання числа нових хворих та померлих від COVID-19.
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