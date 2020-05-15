МЗС засудило обшуки у справі "батальйону Челебіджихана" в окупованому Криму
|10:15 03.06.2020
|Крым
Речниця МЗС України Катерина Зеленко закликала припинити порушення прав людини в окупованому Криму у зв'язку з обшуками, які російські силовики провели в будинку кримської татарки Шейде Асанової.
Про це Зеленко написала у Twitter, повідомляє Укрінформ.
«Російські силовики, які стукають у двері, іноді виламують їх, - жахлива реальність життя в окупованому Криму. Сьогодні вони прийшли до 65-річної кримської татарки Шейде Асанової, вимагаючи обшукати її будинок. Такі порушення прав людини з боку Росії повинні припинитися», - підкреслила речниця МЗС.
Як повідомлялося, в окупованому Криму в селі Курське Білогірського району силовики прийшли з обшуком до кримської татарки Шейде Асанової, сина якої заочно підозрюють в участі в "кримськотатарською батальйоні імені Челебіджихана".
За словами жінки, силовики повідомили, що обшук пов'язаний із кримінальною справою, в рамках якої проходить її син Рустем Асанов, котрий з 2016 року мешкає в Україні.
Дискусія про створення у структурі правоохоронних органів України кримськотатарського батальйону на честь національного громадського діяча Номана Челебіджихана триває з 2016 року. Офіційно цей батальйон так і не був створений, проте російські спецслужби переслідують кримчан за нібито участь у цій організації.
Нині фігурантами "справи "батальйону Номана Челебіджихана" є Едем Кадиров, Февзі Саганджи, Ділявер Гафаров, Наріман Межмедінов. Правозахисники розглядають переслідування за участь в "батальйоні імені Номана Челебіджихана" як політично мотивовані.
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