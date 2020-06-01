З Держрезерву розікрали "подушку безпеки" для країни - 2700 вагонів зерна
|14:00 03.06.2020
|Украина
Зі складів Держрезерву України вкрали зерна на суму 800 мільйонів гривень, яке передбачалося для форс-мажорних ситуацій в країні.
Як пише Українська правда, про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, якого цитує МВС у Facebook.
"Недостача майже 2700 вагонів зерна, яке повинно знаходитися на зберіганні у Держрезерві. Сума збитків - більше 800 мільйонів гривень. Лише зі складів територіальної структури Держрезерву у Тернопільській області, звідки я родом, зникло пшениці, яка помістилася б у 150 вагонів-зерновозів", повідомляє прес-служба МВС.
Йдеться про державні запаси, так звану "подушку безпеки", яка розрахована для того, щоб забезпечити населення хлібом на випадок форс-мажорної ситуації.
Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".
Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.
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