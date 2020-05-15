Поліція АРК відкрила провадження через обшук ФСБ у кримських татар у Криму
|13:45 03.06.2020
|Крым
Слідчі поліції АРК відкрили кримінальне провадження за фактом проведення ФСБ чергового незаконного обшуку в будинку кримських татар в окупованому Криму.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в АР Крим та Севастополі, пише Центр журналістських розслідувань.
«2 червня в Білогірському районі тимчасово окупованого Криму «правоохоронні органи» країни-агресора провели незаконний обшук в домоволодінні кримчанки. Слідчими Головного управління поліції Криму внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості житла (ч.2 ст.162 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Як зазначили у главку поліції автономії, процесуальне керівництво у розслідуванні здійснює прокуратура АРК.
Нагадаємо, 2 червня у Білогірському районі окупованого Криму співробітники ФСБ провели обшук в селі Курське в будинку, де живе літня кримська татарка Шейде Асанова. Підставою для проведення слідчих дій стала кримінальна справа, за якою нібито проходить її син Рустем Асанов, який з 2016 року проживає на материковій Україні.
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