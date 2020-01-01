"Антонов" повністю завершив роботу з заміщення комплектуючих РФ вітчизняними та західними аналогами

13:30 03.06.2020   Украина

Державне підприємство "Антонов" повністю завершило проектну роботу з заміщення комплектуючих РФ вітчизняними та західними аналогами.

Про це повідомили в прес-службі підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", у звіті присвяченому 74-річчу від створення підприємства, пише defence-ua.

Відзначається, що окрім проектних робіт з заміщення, також підготовлено необхідну конструкторську документацію. Крім того, частково придбано нове обладнання для встановлення на військово-транспортний літак Ан-178 та ведуться роботи з переобладнання дослідного зразка цієї машини.

Повідомляється, що наразі підготовлено та запущено серійне виробництво п'яти Ан-178. В цей перелік входить й Ан-178, який збирають згідно з контрактом, укладеним між ДП ДГЗП "СпецТехноЕкспорт" та Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу восени минулого року.

Наразі здійснюється стапельне складання фюзеляжу літака. На підприємстві вже підготовлені до складання консолі крила, центроплан, хвостове оперення та пілони для двигунів цієї машини.

Окрім цього проводяться переговори з іншими потенційними замовниками цієї моделі, в тому числі з силовими відомствами нашої країни.



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