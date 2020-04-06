Ряд источников сообщает о том, что турецкий ударный беспилотный летательный аппарат, предположительно речь идёт о дроне Bayraktar TB2, уничтожил на подконтрольной Ливийской национальной армии территории, ещё один российский ЗРПК «Панцирь-С».

Это первый комплекс уничтоженный турецкими военными за последние две недели, пишет российское издание avia.pro.



Инцидент, по предварительным данным, произошёл в районе ливийской столицы, и хотя на сегодняшний день нет никаких официальных подтверждений этой версии, в районе Триполи несколькими днями ранее действительно были замечены ЗРПК «Панцирь-С».

Если сведения источников верны, то это уже 17 комплекс уничтоженный турецкими военными в Ливии за последний месяц, хотя по оценкам специалистов, реально подтверждающие это видео- и фотоматериалы, позволяют судить лишь о потере 4 комплексов «Панцирь-С» (один из них был захвачен – прим. ред.).

Следует уточнить, что в последнее время силы Ливийской национальной армии также преуспели в уничтожении турецких дронов, сбив полтора десятка ударных и разведывательных БПЛА менее чем за неделю.

Однако, специалисты не исключают, что информация об уничтожении ещё одного ЗРПК «Панцирь-С» может являться недостоверной, пишет издание.

Фото с сайта avia.pro