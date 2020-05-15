Адвокат осужденного крымского блогера подал заявление на условно-досрочное освобождение

13:00 03.06.2020   Крым

Адвокат осужденного крымского блогера, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова подал в Кировский районный суд российского Ростова-на-Дону заявление об условно-досрочном освобождении. 

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

«В суд поступает наше заявление (об УДО – КР). Суд истребует у администрации СИЗО №1, где содержат Наримана, его личное дело и характеристику. Дальше в суд вызывают Наримана, представителя администрации следственного изолятора и рассматривают вопрос о возможности условно-досрочного освобождения», – рассказал Курбединов.

По его словам, защита еще три месяца назад могла подать заявление об УДО гражданского журналиста, но не могла этого сделать до рассмотрения апелляции на приговор, которая состоялась 14 мая.

«В феврале у Наримана наступил срок условно-досрочного освобождения, но апелляция состоялась позже. Документы мы смогли подать только после вступления приговора в законную силу. Сейчас мы опасаемся, что если Наримана доставят в колонию, то из-за его активной позиции и (террористической – КР) статьи к нему будет предвзятое отношение со стороны администрации. Это может закончиться замечаниями, которые попадут в материалы дела и сведут на нет возможность подачи заявления на условно-досрочное», – пояснил адвокат.

В октябре 2019 года суд приговорил Мемедеминова к двум с половиной годам заключения в колонии-поселении. Защита Мемедеминова заявила о намерении подавать иск в Европейский суд по правам человека.

Ряд украинских правозащитных и медийных организаций призвали международные организации и правительства стран Евросоюза, США, Канады, Японии потребовать от России освобождения Мемедеминова.

Военный апелляционный суд Власихи Московской области 14 мая оставил в силе приговор крымскому блогеру, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности.

МИД Украины выразило протест в связи с решением российского апелляционного суда.



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