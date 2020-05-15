Севастопольський плавець-марафонець, дисидент Олег Софяник виїхав з анексованого Криму і перебуває на материковій частині України.

Про це повідомив у фейсбуці представник президента України в АРК Антон Кориневич, пише Радіо Свобода.

У коментарі проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії Софяник підтвердив, що перетнути адмінкордон йому допоміг представник президента України в Криму Антон Кориневич.

«Мене зустрічали українські прикордонники, ось везуть зараз на машині в Херсон, а там я далі до Дніпропетровської області», – сказав Кориневич, додавши, що тепер планує зайнятися громадською діяльністю, пов’язаною з Кримом.

Також Олег Софяник повідомив, що на перетині адмінкордону представники прикордонного управління ФСБ Росії заявили, що йому заборонано в’їзд на півострів.

«Вони довго дзвонили один одному, з кимось про щось говорили. Досить коректно все було. Потім сказали, що зараз підійде старший по зміні. На відеокамеру вони мене зняли: я сказав прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження і він оголосив, що я покидаю кордон одноразово і «для вас в’їзд в Росію заборонено». На відеокамеру вони зняли, ніяких паперів не давали. І сказали мені, що я вільний», – розповів Софяник.

Офіційної причини заборони на в’їзд до анексованого Криму Софяник не знає.

Олег Софяник намагався виїхати на материкову частину України з Криму 17 квітня. Але російське прикордонне управління ФСБ не дозволило йому це зробити. Після цього він заявив, що подав заяву про вихід з громадянства Росії. Наприкінці квітня Софяник знову здійснив спробу залишити Крим, однак російська ФСБ не випустила його.

14 листопада 2019 року російські силовики затримували Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 км він подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

Олег Софяник – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з них – через Південно-Китайське море завдовжки 350 км.

Софяник також переплив Середземне море, Мармурове море, протоку Босфор (вздовж і поперек), протоку Дарданелли. Здійснював марафонські запливи на відстань до 100 кілометрів уздовж берегів Криму. Відомий також запливами в холодній воді в зимову пору.

Севастополець є дисидентом. За відмову від служби в армії та громадянства СРСР його примушували до психіатричного лікування.