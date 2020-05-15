Свідок обвинувачення, співробітник кримського Центру «Е» (Центр з протидії екстремізму) на суді в Росії розказав, що до свого ув’язнення кримськотатарські політв’язні у Бахчисараї нібито чинили опір окупаційним силовикам та проявляли агресію.

Під опором він мав на увазі викрики гасел: «Аллаху Акбар» і «Такбір».

Як пише ATR, про це повідомили адвокати кримськотатарських політв’язнів, фігурантів «справи про так званий тероризм» (друга бахчисарайська група) після засідання у Південному Окружному військовому суді в Ростові-на-Дону.

Зазначається, що нині триває розгляд цієї «справи» по суті. Напередодні в суді свідчення давав свідок обвинувачення, оперуповноважений з особливо важливих справ Центру протидії екстремізму «МВС» Криму Кожушний А. В.

Зокрема, адвокат Ліля Гемеджі звернула увагу на те, що Кожушний згадував про збори на площі в Бахчисараї у травні 2016 року, де, на його думку, фігуранти «справи» Сейран Салієв і Марлен Асанов вигукували гасла і нібито чинили опір представникам окупаційної «влади».

«В ході допиту з'ясувалося, що уся протидія Сейрана Салієва і Марлена Асанова полягала у тому, що вони кричали гасла. Що означають гасла «Аллаху Акбар» і «Такбір» він перевести не зміг, але чомусь вирішив, що саме ці гасла викликали агресію, і саме ці гасла були спрямовані на протидію по відношенню до співробітників «правоохоронних органів», — наголосила Гемеджі.

Адвокат певна, що співробітники Центру «Е» мають знати значення слів «Аллаху Акбар» і «Такбір».

Як відомо, 11 жовтня 2017 року у Бахчисараї російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар. Внаслідок облави затримали шістьох кримських татар: Тимура Ібрагімова, Мемета Бєлялова, Сервера Зекір’яєва, Сейрана Салієва, Марлена (Сулеймана) Асанова і Ернеста Аметова. Чоловіків звинувачують у «причетності до діяльності терористичної організації». Марлена Асанова окупанти мають намір «судити» як організатора «терористичної діяльності». Решту — як учасників. Кримським татарам загрожує від 15 до 20 років ув’язнення.

Пізніше, у травні 2018 року, в окупованому Криму затримали, а пізніше заарештували одного з координаторів «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і активіста Едема Смаїлова. Кримських татар включили до «справи про так званий тероризм» (друга бахчисарайська група).