Українські ВМС поповняться відновленим десантним катером / Фото

12:30 03.06.2020   Николаев

ДП "Миколаївський суднобудівний завод" успішно завершив капітальний ремонт десантного катеру "Сватове". Роботи над ним тривали кілька років.

Про це розповіла директор завода Валерія Калашнікова, пише defence-ua.

"В результаті ремонту катер отримав фактично новий корпус – змінено 93% конструкцій корпусу та зовнішньої обшивки, так само відремонтовано або замінено основні системи та агрегати корабля. Катер уже пройшов військову прийомку та відбув до місця базування.", – повідомив директор МСЗ.

У ході капітального ремонту повністю відновлена конструкція корпусу та зовнішня обшивка, механізми десантної апарелі, система головного двигуна, гвинто-стернова та якірно-швартова системи. Крім того, було відремонтовано електричну систему та електрообладнання корабля.

Відомо, що ремонт десантного катеру "Сватове" було розпочато у 2015 році та неодноразово призупинявся через різні причини. Тільки після зміни керівництва Миколаївського суднобудівного заводу у 2018 році роботи було відновлено.

Як прокоментував подію заступник Генерального директора Укроборонпрому з суднобудування та морської техніки Денис Кравченко: "Протягом останніх 1,5 роки ми спостерігаємо позитивну динаміку у роботі підприємства, тут вже налагоджено ремонтний потік і МСЗ виконує свої зобов’язання".

Наразі ДП "Миколаївський суднобудівний завод" очікує, що в червні 2020 року до акваторії заводу зайде ще кілька кораблів ВМС України для виконання планового ремонту.

Десантний катер "Сватове", проект 1176 шифр "Акула", призначений для транспортування та висадки особового складу морського десанту та підрозділів сил спеціального призначення. Катер також пристосований для перевезення завантаженої колісної та гусеничної техніки, яка самостійно виходить на берег по носовій апарелі.

Нагадаємо, минулого тижня Миколаївський суднобудівний завод передав військовим відремонтований МБАК "Нікополь", який у листопаді 2019 року повернувся з російського полону. А в січні 2020 завод завершив ремонт найбільшого десантного корабля Збройних Сил України "Юрій Олефіренко".


Десантний корабль ВМС України "Юрій Олефіренко" після ремонту на МСЗ



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