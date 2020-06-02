Крупнейший российский авиаперевозчик — ПАО «Аэрофлот» — набирает банковские кредиты, за счет долга покрывая почти полное отсутствие выручки из-за коронавирусного карантина.

По итогам первого квартала краткосрочный долг компании вырос в 3,3 раза – до 41,5 млрд рублей, следует из отчета по МСФО, опубликованного во вторник, 2 мая, пишет ghall.com.

Уже в январе-марте, когда границы России были еще открыты, «Аэрофлот» столкнулся с 20-процентным падением пассажиропотока на международных рейсах и потерял 5% пассажиров на внутренних перевозках. Выручка упала на 10,6%, а чистый убыток увеличился на 43% – до 22,484 млрд рублей.

Денежного потока от операционной деятельности – 13,8 млрд рублей – «Аэрофлоту» едва хватило на половину платежей по аренде и лизингу воздушных судов (26 млрд рублей). Если же учесть расходы на обслуживание долга (8 млрд рублей) и инвестиции, урезанные втрое (3,6 млрд рублей), то дыра в бюджете компании достигла 37,6 млрд рублей.

Для ее покрытия «Аэрофлот» привлек 38 млрд рублей «кредитов и займов», увеличив финансовый долг на 290%, до 46,4 млрд рублей.

В апреле и мае, когда воздушные перевозки практически остановились, ситуация ухудшилась. За два месяца компания привлекла у российских банков кредиты на общую сумму более 36,7 млрд рублей. Средняя скорость увеличения долга достигла 601 млн рублей в день, или 25 млн рублей в час

В апреле получен кредит на 4 млрд рублей в рамках кредитной линии Совкомбанка (плавающая ставка, выдан без обеспечения до апреля 2021 года), на 4,1 млрд рублей – Альфа-банка (фиксированная ставка, без обеспечения, до апреля 2022 года). В мае группа привлекла 3 млрд рублей в Сбербанке (фиксированная ставка, до мая 2021 года), а также реструктурировала кредит Альфа-банка на 7 млрд рублей: изначально средства выдавались по фиксированной ставке без обеспечения до марта 2021 года, теперь срок погашения – март 2022 года.

В апреле и мае получены кредиты Совкомбанка на общую сумму 400 и 435 млн рублей (плавающая ставка, без обеспечения, до октября 2020 и ноября 2020 года соответственно), а также кредиты с фиксированной ставкой в рамках соглашений со Сбербанком, Россельхозбанком и СМП Банком на общую сумму 24,8 млрд рублей.

Трафик рухнул на 93%, и «очевидно, что за 2 месяца компания потеряла более 80 млрд рублей выручки», говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.