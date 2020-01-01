Прикордонники на Дунаї затримали румунський катер з рибалками
|11:45 03.06.2020
|Украина
На річці Дунай прикордонники затримали румунський катер з рибалками, які наголосили, що не помітили, як зайшли у внутрішні води України.
Їх притягнули до адмінвідповідальності. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Двох громадян Румунії затримали вчора на річці Дунай прикордонники Ізмаїльського загону. Рух румунського цивільного моторного судна в українському гирлі помітили охоронці кордону, які несли службу на мобільному плавучому посту”, - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що двоє громадян Румунії так захопились риболовлею, що не помітили як зайшли у внутрішні води України – в Кілійське гирло річки Дунай.
"Наразі за порушення державного кордону іноземці притягнені до адміністративної відповідальності. Після рішення суду на них чекатиме процедура реадмісії з подальшою забороною в’їзду на територію України", - йдеться у повідомленні.
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