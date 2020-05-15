До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої судді Окружного адміністративного суду Севастополя АР Крим, яка обвинувачується у державній зраді.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишньої судді Окружного адміністративного суду м. Севастополя АР Крим, яка обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році екссуддя перейшла на службу до незаконно створених судових органів Республіки Крим Російської Федерації, де почала виносити судові рішення за російським матеріальним та процесуальним правом.

"Таким чином, обвинувачена сприяла державі-агресору посилити тимчасову окупацію Криму, спричинивши шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України", - зазначається в повідомленні.