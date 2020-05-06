В Одессе отремонтировали пассажирский теплоход «Генуя»
|11:00 03.06.2020
|Одесса
ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) во вторник, 2 июня, спустило на воду после ремонта пассажирский теплоход «Генуя».
Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия, пишет издание Порты Украины.
Операция по спуску судна со стапельной площадки причала №28 выполнена при помощи 100-тонного плавкрана ПК-48. Ремонт теплохода проведен силами судоремонтного подразделения ПСМ-650. По информации начальника подразделения Валерия Конюховского, на судне выполнялись преимущественно корпусные работы. Наиболее ответственной и трудозатратной операцией стал демонтаж-монтаж части киля, поскольку это основная несущая конструкция.
«Таким образом, оперирующая судном компания своевременно получит теплоход. Это важно, ведь после снятия части карантина, по оценкам экспертов, ожидается всплеск внутреннего туризма — в Одессу потянутся люди, которые соскучились за развлечениями на самоизоляции, а также те, что привыкли отдыхать за границей», — заключила пресс-служба.
Госпредприятие начало ремонт теплохода «Генуя» в первой декаде апреля.
В настоящее время госпредприятие продолжает ремонт буксиров портофлота «Ударник» и «Гранит».
ГП «Одесский морской торговый порт» является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет. Согласно организационной структуре госстивидора, утвержденной и согласованной Мининфраструктуры, в состав предприятия входят Портофлот, Обособленное структурное подразделение «Судоремонтная верфь «Украина», Служба механизации и технологии, Инженерная служба, Автобаза, Несамоходная мастерская (ПСМ-650), Служба ІТ-технологии, Отдел закупок, Учебный центр, Служба охраны труда и промышленной безопасности, социальные объекты, административные подразделения.
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