Турция заявила решимости отстаивать свои интересы в Средиземноморье
|10:45 03.06.2020
|Турция
Турция полна решимости отстаивать свои интересы в восточной части Средиземного моря.
Так в Анкаре прокомментировали заявление Афин по вопросу буровых работ на шельфе восточной части Средиземноморья, пишет Анадолу.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя критические высказывания главы МИД Греции Никоса Дендиаса относительно обращения Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на получение лицензии по сейсмическим и буровым работам в Средиземном море.
Дипломат отметил, что районы, где планируется проведения разведочных и буровых работ, находятся под суверенитетом Турции в пределах континентального шельфа страны, о чем уведомлены в ООН.
Аксой подчеркнул, что Анкара полна решимости остаивать свои интересы и интересы турецкой общины Кипра в Восточном Средиземноморье.
Турция продолжает сейсмические работы и бурение в соответствии с заранее определенной программой, подчеркнул он.
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