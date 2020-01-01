Турция полна решимости отстаивать свои интересы в восточной части Средиземного моря.

Так в Анкаре прокомментировали заявление Афин по вопросу буровых работ на шельфе восточной части Средиземноморья, пишет Анадолу.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя критические высказывания главы МИД Греции Никоса Дендиаса относительно обращения Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) на получение лицензии по сейсмическим и буровым работам в Средиземном море.

Дипломат отметил, что районы, где планируется проведения разведочных и буровых работ, находятся под суверенитетом Турции в пределах континентального шельфа страны, о чем уведомлены в ООН.

Аксой подчеркнул, что Анкара полна решимости остаивать свои интересы и интересы турецкой общины Кипра в Восточном Средиземноморье.

Турция продолжает сейсмические работы и бурение в соответствии с заранее определенной программой, подчеркнул он.