Около четырех десятков кораблей, катеров и судов ЧФ России вышли в море для проведения учений

10:30 03.06.2020   Крым

Около четырех десятков надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора вышли на морские полигоны для проведения комплекса корабельных учений.

На начальном этапе экипажи отработали экстренное приготовление к бою и походу с дальнейшим выходом из пунктов базирования в заданные районы, пишет пресс-служба МО России.

В течение текущей недели военнослужащими будут проведены как одиночные, так и совместные артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Помимо выполнения боевых задач моряки отработают элементы морской подготовки, в том числе совместное плавание и маневрирования в различных строях и ордерах и другие задачи по предназначению в соответствии с курсом подготовки кораблей Военно-Морского Флота РФ.

1 июня, в первый день летнего периода обучения, перед выполнением задач и началом перехода корабельных сил в назначенные районы, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов провёл смотр кораблей на рейде Севастопольской бухты.

Выход кораблей, катеров и судов обеспечения на морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год.



Ще на цю тему:

08:30 03.06.2020
В Севастополе российский военный застрелил сослуживца
12:01 02.06.2020
У Криму Росія порушила Договір про звичайні збройні сили в Європі - Кориневич
09:01 02.06.2020
Для моніторингу біля Керченської протоки потрібні кораблі НАТО – Кориневич
08:30 02.06.2020
ЗСУ: на Чонгарі досі шукають зниклого 30 травня військового
08:01 02.06.2020
У берегов Крыма бомбардировщики ВВС США отработали пуски крылатых ракет
15:00 01.06.2020
В России оценили угрозу украинских ракет "Нептун" для Керченского моста
14:15 01.06.2020
Сбор кораблей Черноморского флота прошёл на рейде Севастополя
11:15 01.06.2020
Викрадений на адмінмежі з Кримом військовий виходив на зв’язок
10:45 01.06.2020
В оккупированном Крыму закрывают полигон “Чауда” для посещений из-за военных учений
09:15 31.05.2020
Фрегат и буксир Черноморского флота РФ провели учение на переходе в Индийский океан
19:01 29.05.2020
Відремонтований катер "Нікополь", який побував у полоні РФ, повернувся на службу
16:41 29.05.2020
Судостроительный завод "Залив" начал работу по поставке оборудования для российских УДК
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 02.06.2020
У Вірменії фіксують різке зростання числа нових хворих та померлих від COVID-19
15:45 01.06.2020
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян захворів на коронавірус
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 02.06.2020
МЗС Греції викликало посла Туреччини через плани розвідки нафти і газу
10:30 01.06.2020
Греція з 1 червня відкриває готелі і басейни
19:45 29.05.2020
Греція готова приймати туристів з майже 30 країн, у тому числі Китаю
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
12:30 29.05.2020
Додон поїде на перенесений парад у Москві
Всі новини країни
Россия Россия
09:54 03.06.2020
Впервые сразу по всей России пройдут проверки систем оповещения с включением сирен
20:30 02.06.2020
Путін дозволив відповідати ядерними ракетами на звичайну зброю під час атак об’єктів РФ
18:45 02.06.2020
В Євросоюзі заявили, що у Трампа немає повноважень повертати Росію в G7
17:30 02.06.2020
Минобороны РФ испытает на военнослужащих-добровольцах вакцину от коронавируса
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
08:45 29.05.2020
Румунія з червня відкриє пляжі й ресторани, частково – міжнародне сполучення
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 03.06.2020
Турция заявила решимости отстаивать свои интересы в Средиземноморье
09:15 03.06.2020
Турецкий беспилотник уничтожил ещё один российский "Панцирь" в Ливии - источник:
19:45 02.06.2020
Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи
20:00 01.06.2020
Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня
Всі новини країни
Украина Украина
11:15 03.06.2020
Прокуратура АРК передала до суду близько 100 кримінальних справ
11:00 03.06.2020
В Одессе отремонтировали пассажирский теплоход «Генуя»
10:30 03.06.2020
Около четырех десятков кораблей, катеров и судов ЧФ России вышли в море для проведения учений
10:15 03.06.2020
МЗС засудило обшуки у справі "батальйону Челебіджихана" в окупованому Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд