Около четырех десятков надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота страны-агрессора вышли на морские полигоны для проведения комплекса корабельных учений.

На начальном этапе экипажи отработали экстренное приготовление к бою и походу с дальнейшим выходом из пунктов базирования в заданные районы, пишет пресс-служба МО России.

В течение текущей недели военнослужащими будут проведены как одиночные, так и совместные артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Помимо выполнения боевых задач моряки отработают элементы морской подготовки, в том числе совместное плавание и маневрирования в различных строях и ордерах и другие задачи по предназначению в соответствии с курсом подготовки кораблей Военно-Морского Флота РФ.

1 июня, в первый день летнего периода обучения, перед выполнением задач и началом перехода корабельных сил в назначенные районы, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов провёл смотр кораблей на рейде Севастопольской бухты.

Выход кораблей, катеров и судов обеспечения на морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2020 учебный год.