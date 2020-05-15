Фигуранта алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» Нагаева поместили в карцер

10:00 03.06.2020   Крым

Фигуранта алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Нагаева поместили в карцер следственного изолятора в российском Ростове-на-Дону. 

Об этом активистам «Крымской солидарности» сообщил адвокат Айдер Азаматов, передает Крым.Реалии.

«Днем он укрывался одеялом в камере, потому что было очень холодно и ему пришлось таким образом обогреваться. Это событие послужило основанием для направления его в карцер. Я уверен, что наши подзащитные – сильные духом и подобные пытки, а я это расцениваю как пытки, не будут поводом для того, чтобы они сломались. Они будут продолжать мирную борьбу по отстаиванию своих прав», – прокомментировал адвокат Азаматов.

Защитник считает, что обвиняемых по «делу Хизб ут-Тахрир» умышленно помещают в спецблоки, карцеры и таким образом оказывают давление.

Ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что осужденных по симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» Теймура Абдуллаева и Эмиля Джемаденова больше двух месяцев удерживают в штрафных изоляторах в колониях российского города Салават, где они отбывают наказание.

Ранее сообщалось, что фигурантов алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» оставили под стражей до октября 2020 года.

Российские силовики задержали крымчан после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».



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