Фигуранта алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» Нагаева поместили в карцер
|10:00 03.06.2020
|Крым
Фигуранта алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Нагаева поместили в карцер следственного изолятора в российском Ростове-на-Дону.
Об этом активистам «Крымской солидарности» сообщил адвокат Айдер Азаматов, передает Крым.Реалии.
«Днем он укрывался одеялом в камере, потому что было очень холодно и ему пришлось таким образом обогреваться. Это событие послужило основанием для направления его в карцер. Я уверен, что наши подзащитные – сильные духом и подобные пытки, а я это расцениваю как пытки, не будут поводом для того, чтобы они сломались. Они будут продолжать мирную борьбу по отстаиванию своих прав», – прокомментировал адвокат Азаматов.
Защитник считает, что обвиняемых по «делу Хизб ут-Тахрир» умышленно помещают в спецблоки, карцеры и таким образом оказывают давление.
Ранее адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что осужденных по симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир» Теймура Абдуллаева и Эмиля Джемаденова больше двух месяцев удерживают в штрафных изоляторах в колониях российского города Салават, где они отбывают наказание.
Ранее сообщалось, что фигурантов алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» оставили под стражей до октября 2020 года.
Российские силовики задержали крымчан после обысков 10 июня 2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».
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