Число предпринимателей в Севастополе продолжает сокращаться

09:45 03.06.2020   Севастополь

В оккупированном Севастополе сокращается число субъектов малого и среднего предпринимательства, без учёта проблем, связанных COVID-19. 

Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей Тимофей Смирнов, отчитываясь о своей работе за 2019 год в Законодательном собрании оккупированного города, пишет Новый Севастополь.

«К сожалению, количество малых и средних предпринимателей у нас продолжает уменьшаться и по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 429 единиц. На сегодняшний день (их число) – это цифра 23 898 предприятий. В том числе количество юридических лиц уменьшилось на 273, а количество индивидуальных предпринимателей на 156», – заявил он.

В 2019 году 4 033 предприятия перестали существовать, что на 1 503 меньше, чем в 2018 году. Но и открылось новых предприятий меньше, чем годом ранее на 277 – 3 315. «Количество закрывающихся предприятий превышает количество вновь открывшихся», – акцентировал внимание "омбудсмен".

Смирнов добавил, что в Севастополе растёт число обособленных подразделений. Сейчас в городе 4 063 таких предприятия – на 173 больше, чем в прошлом году. «Китайцы говорят: если у вас нет собственности там, куда вы инвестируете, то это не инвестирование, значит, что-то происходит с вымыванием денежных средств. Я боюсь предположить, что рост обособленных подразделений – это лица, не желающие платить налоги и пришедшие сюда для реализации какой-то поставленной задачи. И когда эта задача будет реализована, они выйдут отсюда», – прокомментировал он эту тенденцию.



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