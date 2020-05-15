Реконструкция шестикилометрового участка магистрального водовода, ведущего от фронтового водохранилища к водопроводным очистным сооружениям Феодосии, ведется с опережением графика.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя оккупированного Крыма со ссылкой на главу ведомства Михаила Храмова, пишет РИА Новости.

Как уточняют в оккупационном ведомстве, реализация проекта по реконструкции водовода ведется в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, и рассчитана на период с 2019 по 2021 годы.

При этом подрядчик, в соответствии с данными сайта Госзакупок – ООО НПК "Интербизнес-55", зарегистрирован в столице Чеченской республики – Грозном.

Общий объем средств из федерального бюджета на проведение трехлетней реконструкции – 358,5 миллиона рублей. Ход работ контролирует Минстрой, а также государственный заказчик - "Инвестиционно-строительное управление" оккупированного Крыма.

Согласно сведениям "Инвестпортала Крыма", объем предусмотренных средств на текущий год составляет около 120 млн рублей.

Общая протяженность водовода от фронтового водохранилища до водоочистных сооружений Феодосии составляет около 23,5 км.

Работы в рамках ФЦП ведутся на двух участках общей протяженностью шесть километров: строители прокладывают полиэтиленовые трубы диаметром 1,2 тыс. мм на самых аварийных отрезках. Таким образом, стоимость каждого метра реконструируемых фрагментов водовода в среднем обходится по 59,7 тыс. рублей. Однако, в соответствии с контрактом на выполнение строительно-монтажных работ, размещенном на сайте Госзакупок, в эту же сумму входит обеспечение археологического наблюдения на объекте, а также обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

Как пояснили изданию в феодосийском подразделении госпредприятия "Вода Крыма", работа на объекте ведется в две очереди: "Первая – это двухкилометровый участок в районе села Береговое. Он практически построен, там уже прошли испытания и строители ожидают задвижки для того, чтобы его переключить. Второй – непосредственно возле водохранилища, протяженностью 4 км. Там проведены вскрышные работы (удаление горных пород - ред.) в полном объеме и сейчас ведется пайка".

Реконструируемый трубопровод будет подавать воду из Северо-Крымского канала к насосной станции на фронтовом водохранилище, а оттуда - к водоочистным сооружениям Феодосии.

"В Северо-Крымском канале у нас постоянно вода есть. Оттуда через дюкер она подается в сторону Ленино и Керчи, а наша насосная станция, которая находится возле фронтового водохранилища, может непосредственно забирать воду с дюкера и качать на Феодосию. При этом фронтовое водохранилище не наполняется и там сейчас никакие работы не ведутся. Это не целесообразно делать, поскольку его объем составляет 35 млн кубометров – очень много воды нужно, чтобы его заполнить", - говорят на предприятии.

В настоящее время Феодосия получает воду из феодосийского водохранилища: "Через неделю снова перейдем на дюкер Северо-Крымского канала. При этом, на феодосийском сейчас тоже ведутся работы. Здесь готовят водовод от водозаборного сооружения в центр водохранилища для того, чтобы ресурс брать из глубины. Поскольку, при низком уровне, воды у берега практически нет, а в глубокой части ее можно брать", - рассказывают в "Воде Крыма".

В филиале водопоставляющей компании уточнили, что на сегодняшний день проблема водообеспечения Феодосии не стоит: запас феодосийского водохранилища составляет около 8 млн кубометров, в Северо-Крымском канале тоже достаточный уровень воды.