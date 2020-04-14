Задолженность по зарплате в организациях оккупированного Крым выросла на 88,7% по сравнению с задолженностью за апрель.

Такие данные озвучили в Крымстате, пишет издание Новости Крыма.

По данным ведомства, просроченная задолженность по зарплатам на 1 мая составила 15,896 миллиона рублей, притом на 1 апреля эта сумма составляла 8,425 миллиона рублей. Речь идет о задолженности предприятий без учета субъектов малого предпринимательства. При этом только 15,9% от суммы приходится на задолженность, которая образовалась в 2019 году, еще 8,3% - на задолженности 2018 года и ранее.

«Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, на 1 мая 2020 года составило 535 человек. Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 29712 рублей», - заключили в Крымстате.

В целом объем просроченной задолженности по зарплате на начало мая составляет 144,9% от фонда зарплат предприятий, у которых сформировалась задолженность. Этот показатель сильно варьируется в зависимости от того, о каких видах деятельности идет речь: если на предприятиях транспорта он составляет 47,3%, то в сфере научных исследований и разработок достигает 6393,3%.

Ранее прокуратура оккупированного Крыма сообщила, что после проведенных ими проверок были выплачены в полном объеме недостающие выплаты сотрудникам «Центра медицины катастроф и СМП» в Крыму, пишет издание.