Питающая самое крупное водохранилище в Крыму река в Крыму практически пересохла

08:45 03.06.2020   Крым

Из-за отсутствия весной существенных осадков в Крыму к концу июня может пересохнуть река Черная, находящаяся на юго-западе аннексированного Россией полуострова.

Об этом говорится в отчете крымского Гидрометцентра о состоянии рек региона в мае, пишут Новости Крыма.
 
«Отсутствие существенных осадков в весенний период и малоснежная зима способствовали установлению ранней, нехарактерной для этого времени года межени (самый низкий уровень воды в водоеме – ред.) не только в бассейнах малых рек северного предгорья и ЮБК, но и в бассейнах основных рек. При сохранении неблагоприятной синоптической обстановки, во второй половине июня пересохнет река Черная выше Чернореченского водохранилища», – сказано в отчете.

Метеорологи отмечают, что осадки в мае были кратковременными и крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов.

Чернореченское водохранилище находится в центре Байдарской долины вблизи села Озёрное, полностью на территории Балаклавского района города Севастополь. Водохранилище естественного стока, источник заполнения — река Чёрная. Имеет в длину 3,45 км, в ширину 3,55 км, площадь зеркала 6,04 км².

Кроме того, приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и составил: Белогорское – 1,62 млн кубометров, Симферопольское – 0,8 млн, Счастливое – 0,4 млн, Чернореченское – 0,26 млн кубометров.

«Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85.16 млн кубометров, что на 9,62 млн кубов меньше, чем месяц назад», – добавили в гидрометцентре.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110 млн кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года.

Подробнее о состоянии водных ресурсов в оккупированном Крыму читайте в материале А. Клименко на странице BSNews.



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