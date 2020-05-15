В Севастополе российский военный застрелил сослуживца

08:30 03.06.2020   Севастополь

Военнослужащий одной из воинских частей оккупированного Севастополя случайно застрелил сослуживца во время тренировки в тире.

Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда, пишут Новости Крыма.

Согласно приговору, перед выполнением упражнения с оружием в форме «Дуэль», подсудимый не проверил оружие и снаряжение на отсутствие боеприпасов.

«При выполнении упражнения он произвел выстрел в потерпевшего и нанес сквозное огнестрельное пулевое ранение левой груди с повреждением крупного кровеносного сосуда (аорты) и левого легкого, которое сопровождалось массивной кровопотерей, что повлекло смерть последнего», - говорится в сообщении.

Гарнизонный военный суд Севастополя признал мужчину виновным по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Подсудимый полностью признал свою вину, ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбытием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.



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