Дочернее предприятие Ростеха "освоит" 7,58 млрд рублей на строительстве больницы в Севастополе

08:00 03.06.2020   Севастополь

Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «РТ-СоцСтрой» займется реализацией проекта строительства новой больницы «скорой помощи» в оккупированном Севастополе. 

Соответствующий контракт  подписали т.н. "и.о. губернатора Севастополя" Михаил Развожаев и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу оккупационного правительства города, пишет Крыминформ.

«Город получит передовое лечебное заведение, где будут оказываться все виды специализированной помощи, и появится более 1 200 новых рабочих мест», – цитирует Развожаева издание.

Всего под строительство современного объекта из пяти корпусов от трех до восьми этажей отведен участок площадью 6,9 га. Новая больница площадью около 55 тыс кв. м будет рассчитано на 470 койко-мест и 200 посещений в смену.

Новая больница скорой медицинской помощи будет построена в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития аннексированных Крыма и Севастополя до 2022 года. На эти цели из бюджета России выделено 7,58 млрд рублей.



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