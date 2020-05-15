Ідентифіковано понад тисячу «самооборонівців» Криму – прокурор АРК
|20:45 02.06.2020
|Крым
Прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що наразі ідентифіковано понад тисячу «самооборонівців» Криму.
Про це Поночовний розповів в інтерв'ю «Главкому».
«Загалом ми ідентифікували понад 1 тис. «самооборонівців», встановили прізвища, імена, по батькові, у нас є їхні фотографії. Найчастіше їх затримують під час перетину адмінкордону, вони приїжджають, щоб отримати закордонний український паспорт», – розповів прокурор.
Також він підкреслив, що не можна говорити, що всі кримчани, хто формально працевлаштувався за російським законодавством в анексованому Криму – державні зрадники.
«Одна справа – (Наталя – КР) Поклонська, яка стала «прокурором Криму» і займалася систематичним переслідуванням проукраїнських активістів та придушенням всього українського в Криму. Інша справа – рядовий пожежний, який гасив пожежі до окупації і продовжує це робити після окупації», – повідомив Поночовний.
Протягом квітня прокуратура АРК оголосила про підозру п'ятьом підозрюваним у захопленні штабу ВМС України в Севастополі. У травні – двом.
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