Прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що наразі ідентифіковано понад тисячу «самооборонівців» Криму.

Про це Поночовний розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Загалом ми ідентифікували понад 1 тис. «самооборонівців», встановили прізвища, імена, по батькові, у нас є їхні фотографії. Найчастіше їх затримують під час перетину адмінкордону, вони приїжджають, щоб отримати закордонний український паспорт», – розповів прокурор.

Також він підкреслив, що не можна говорити, що всі кримчани, хто формально працевлаштувався за російським законодавством в анексованому Криму – державні зрадники.

«Одна справа – (Наталя – КР) Поклонська, яка стала «прокурором Криму» і займалася систематичним переслідуванням проукраїнських активістів та придушенням всього українського в Криму. Інша справа – рядовий пожежний, який гасив пожежі до окупації і продовжує це робити після окупації», – повідомив Поночовний.

Протягом квітня прокуратура АРК оголосила про підозру п'ятьом підозрюваним у захопленні штабу ВМС України в Севастополі. У травні – двом.