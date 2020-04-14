Глава Кремля Володимир Путін змінив умови використання ядерної зброї. Відтепер її можна використовувати навіть у випадку існування загрози агресії на російські об’єкти зі звичайною зброєю.

Про це йдеться у затверджених Путіним Основах російської політики у сфері ядерного стримування, передає УНІАН.

Застосування ядерної зброї визнається крайнім заходом і розглядається виключно як «засіб стримування».

Втім, серед умов можливого використання, вказані випадки щодо агресії на критично важливі об’єкти РФ зі звичайною зброєю.

При ядерному стримуванні Росія врахує розміщення гіперзвукової та лазерної зброї, ракет та ударних безпілотних літальних апаратів потенційним противником.

Раніше глава російської патріаршої комісії у справах сім'ї Димитрій Смирнов назвав ядерну зброю «чудовим винаходом».



