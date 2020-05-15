У 2020 році вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованих територій Криму можуть без ЗНО вступати в будь-який з уповноважених закладів освіти, де працюватимуть освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”. Для цього їм потрібно звернутись до одного з освітніх центрів з 9 червня до 23 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

“Раніше вступники з Криму могли за спрощеною процедурою вступати лише через освітні центри „Крим-Україна“, а з Донбасу — через „Донбас-Україна“. У 2020 році Міністерство освіти і науки розширило для мешканців Криму та Донбасу мережу освітніх центрів і надало можливість дітям із окупованих територій обирати для вступу будь-який з майже 100 закладів вищої та фахової передвищої освіти”, — зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Зазначається, що освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” працюватимуть з 9 червня до 23 жовтня у кожному із закладів, список який Міністерство освіти і науки публікувало раніше. Такі центри функціонуватимуть у кожному закладі вищої та фахової передвищої освіти у Донецькій та Луганській областях на підконтрольній Україні території, а також будуть створені на базі низки університетів і коледжів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству культури та інформаційної політики.

Так, вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах:

— вступники з Криму — не пізніше 20 серпня;

— вступники з Донбасу — не пізніше 22 серпня.

Також додається, що ті, які не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

“Вступники і з Криму, і з Донбасу можуть вступати до уповноважених закладів освіти без складання ЗНО. Ті, хто не має українського документа про освіту, може отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі. Такі вступники мають скласти лише два іспити державної підсумкової атестації: українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти”, — додається у повідомленні.

Мешканці Криму та Севастополя беруть участь у конкурсі в межах квоти № 2, доступної у кожному із закладів освіти, де працюватимуть освітні центри. А вступники з Донбасу вступають у ці заклади, беручи участь у загальному конкурсі, отримавши бали за вступні іспити.

Вступники з Криму та Донбасу, які мають український атестат і склали ЗНО, мають можливість вступати до будь-якого ЗВО України.

Нагадаємо, цього року зовнішнє незалежне оцінювання проходитиме у звичному форматі, проте значно більше уваги приділятимуть дистанції, самопочуттю абітурієнтів та дезінфекції приміщень.