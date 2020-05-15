ЗСУ назвали «пропагандою» заяви ФСБ Росії про «затримання» українського військового

20:01 02.06.2020   Крым

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ Росії про українського військовослужбовця Євгена Добринського, якого російські силовики нібито затримали на адміністративному кордоні між анексованим Кримом і Херсонською областю.

«Російські пропагандиські ЗМІ публікують фейкову інформацію, що нібито наш військовослужбовець був в стані алкогольного сп’яніння та під дією наркотичних речовин сам опинився на території України, тимчасово незаконно окупованій РФ. Це було прогнозовано! Якби дана інформація відповідала дійсності, відеозвернення з відповідною експертизою були б опубліковані першого ж дня, а не через три доби. Саме такий мінімальний термін потрібен спецслужбам РФ, щоб психологічно обробити затриманого, погрожуючи розправою та іншими діями», – йдеться в повідомленні, передає Радіо Свобода.

«На відео хлопець виглядає пригніченим. Він промовляє заздалегідь підготовлений текст. Не виключено, що перебуває під дією спецпрепаратів. Ми робимо все, щоб швидше повернути нашого військовослужбовця старшого солдата Євгена Добринського додому!», – наголосили у ЗСУ.

Раніше сьогодні ФСБ Росії заявила, що затримала українського військового, про зникнення якого на адмінкордоні між Херсонською областю й анексованим Кримом 30 травня повідомили Збройні сили України.

ФСБ стверджує, що військовий «у стані алкогольного сп’яніння» «намагався перетнути» адмінкордон і був затриманий російськими силовиками, проти нього порушили кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії».

У ФСБ називають також ім’я військового – Євген Добринський, 1992 року народження.

Російські силовики заявляють, що «під час огляду у нього виявили речовину, яка, ймовірно, є наркотиком і спрямована на експертизу».

Про ймовірне викрадення Добринського, військового 95-ї десантно-штурмової бригади, раніше повідомляла Військова служба правопорядку у Збройних силах України. За повідомленням, він зник 30 травня приблизно о п’ятій ранку на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара.

У ЗСУ розповіли, що місце несення служби українського військового розташоване приблизно за кілометр від анексованого Криму.

За словами начальника служби зв’язків із громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченка, Добринський перебував на одному з військових об’єктів. Він уточнив, що неподалік від місця перебування зниклого військового виявили сліди боротьби.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».



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