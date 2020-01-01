Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до 16 європейських аеропортів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 18 червня відновить польоти до шести країн Європи: Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Швеції та Данії.

Загалом це 16 аеропортів. Серед них – Мюнхен, Берлін, Франкфурт на Майні, Штутгарт, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф, Гамбург, Цюрих, Женева, Базель, Відень, Зальцбург, Амстердам, Копенгаген та Стокгольм.

Рейси будуть здійснюватися з 14 турецьких аеропортів.

Авіакомпанія призупинила міжнародні рейси 28 березня у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей з 1 липня.