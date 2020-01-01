Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи
|19:45 02.06.2020
|Турция
Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до 16 європейських аеропортів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Турецька авіакомпанія Turkish Airlines з 18 червня відновить польоти до шести країн Європи: Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Швеції та Данії.
Загалом це 16 аеропортів. Серед них – Мюнхен, Берлін, Франкфурт на Майні, Штутгарт, Ганновер, Кельн, Дюссельдорф, Гамбург, Цюрих, Женева, Базель, Відень, Зальцбург, Амстердам, Копенгаген та Стокгольм.
Рейси будуть здійснюватися з 14 турецьких аеропортів.
Авіакомпанія призупинила міжнародні рейси 28 березня у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, напередодні Україна і Туреччина домовилися про відновлення туристичних подорожей з 1 липня.
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