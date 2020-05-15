"Суд" в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении ходатайства о вызове "прокурора" по "делу Айше Асановой"
|19:30 02.06.2020
|Крым
Во вторник, 2 июня, Мировой "суд" города Бахчисарай отказал в удовлетворении ходатайства защиты о вызове "прокурора" по рассмотрению административного "дела" по ст. 17.3 ч.2 КоАП РФ в отношении Айше Асановой.
"Суд" перенес заседание на 25 июня, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Сообщается, что сторона защиты заявила три ходатайства:
1) О вызове "прокурора", так как "судья" не может выполнять одновременно все функции;
2) О вызове "судебного пристава" Черновола М.Ю. для опроса;
3) О приобщении к делу плаката, который Айше Асанова показала мужу в суде в Ростове-на-Дону.
Однако "судья" отказал в удовлетворении ходатайства о вызове прокурора.Следующее заседание назначено на 25 июня на 13.30.
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