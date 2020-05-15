Во вторник, 2 июня, Мировой "суд" города Бахчисарай отказал в удовлетворении ходатайства защиты о вызове "прокурора" по рассмотрению административного "дела" по ст. 17.3 ч.2 КоАП РФ в отношении Айше Асановой.

"Суд" перенес заседание на 25 июня, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Сообщается, что сторона защиты заявила три ходатайства:

1) О вызове "прокурора", так как "судья" не может выполнять одновременно все функции;

2) О вызове "судебного пристава" Черновола М.Ю. для опроса;

3) О приобщении к делу плаката, который Айше Асанова показала мужу в суде в Ростове-на-Дону.

Однако "судья" отказал в удовлетворении ходатайства о вызове прокурора.Следующее заседание назначено на 25 июня на 13.30.