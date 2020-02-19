У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала, поштовхи відчувалися і в Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У сейсмічній зоні Вранча, що на сході Румунії, сьогодні вдень стався землетрус. За оцінками румунського Інституту фізики землі, його магнітуда становила 4,4 бала. Землетрус стався о 14:12 за місцевим часом. Епіцентр знаходився на глибині 99 кілометрів.

Поштовхи відчувалися також у Молдові.

Найпотужніший землетрус у країні цього року зафіксували 31 січня. Тоді сила поштовхів становила 5,2 за Ріхтером, а епіцентр знаходився на глибині 121 км. Максимальна сила поштовхів, що реєструвалися у цій зоні - 7,6 бала.

Нагадаємо, у квітні 2020 року землетруси сталися в Італії та Хорватії. В Італії магнітуда поштовхів становила 4,2, землетрус не спричинив серйозних руйнувань.

У Хорватії сила поштовхів становила 5,3 за шкалою Ріхтера. Внаслідок землетрусу загинула одна людина, ще 27 отримали поранення. Загальні матеріальні збитки оцінили у 5,5 млрд євро.