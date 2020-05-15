У так званій «українській громаді Криму» заснували медаль Переяславська рада для нагородження за внесок у розвиток "дружніх відносин" Росії та України.

Про це у вівторок, 2 червня, повідомляє РИА Новости, передає УНІАН.

Зазначається, що перша медаль буде вручена ватажкові окупованого Криму Сергію Аксьонову, який нібито «надав підтримку» у відкритті інформаційного порталу та виданні журналу українською мовою.

"Максимальна підтримка від влади республіки виходить для української громади", - заявили засновники. Вони також зазначили, що планують нагороджувати медаллю людей, які "вкладають у збереження миру між двома братніми народами".

