Окупанти в Криму заснували медаль за "збереження миру" з Україною
|19:01 02.06.2020
|Крым
У так званій «українській громаді Криму» заснували медаль Переяславська рада для нагородження за внесок у розвиток "дружніх відносин" Росії та України.
Про це у вівторок, 2 червня, повідомляє РИА Новости, передає УНІАН.
Зазначається, що перша медаль буде вручена ватажкові окупованого Криму Сергію Аксьонову, який нібито «надав підтримку» у відкритті інформаційного порталу та виданні журналу українською мовою.
"Максимальна підтримка від влади республіки виходить для української громади", - заявили засновники. Вони також зазначили, що планують нагороджувати медаллю людей, які "вкладають у збереження миру між двома братніми народами".
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