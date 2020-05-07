В Євросоюзі заявили, що у Трампа немає повноважень повертати Росію в G7
|18:45 02.06.2020
|Россия
Головуючий в G7, яким є США, не може змінювати формат групи самостійно.
Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у вівторок на прес-конференції в Брюсселі, передає dt.ua, повідомляє УНІАН.
"Головування в G7, яке належить США, має ряд прерогатив, зокрема спрямовувати адресні запрошення, але зміна формату, зміна приналежності до групи на постійній основі не є прерогативою голови G7", - сказав Боррель.
Нагадаємо, раніше проти запрошення Росії до G7 висловився прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
В уряді Великої Британії, своєю чергою, визнали право США запросити російське керівництво на окремо взятий саміт, але не підтримали повернення Росії в постійному форматі.
Трамп відклав саміт G7 до осені і допустив, що запросить на зустріч Росію, а також лідерів низки інших країн, щоб розширити клуб, який він назвав "дуже застарілим". Трамп додав, що хоче запросити лідерів Росії, Індії, Австралії, Південної Кореї на зустрічі у вересні або, можливо, вже після президентських виборів, які в США пройдуть в листопаді.
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