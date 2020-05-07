Головуючий в G7, яким є США, не може змінювати формат групи самостійно.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у вівторок на прес-конференції в Брюсселі, передає dt.ua, повідомляє УНІАН.

"Головування в G7, яке належить США, має ряд прерогатив, зокрема спрямовувати адресні запрошення, але зміна формату, зміна приналежності до групи на постійній основі не є прерогативою голови G7", - сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше проти запрошення Росії до G7 висловився прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

В уряді Великої Британії, своєю чергою, визнали право США запросити російське керівництво на окремо взятий саміт, але не підтримали повернення Росії в постійному форматі.

Трамп відклав саміт G7 до осені і допустив, що запросить на зустріч Росію, а також лідерів низки інших країн, щоб розширити клуб, який він назвав "дуже застарілим". Трамп додав, що хоче запросити лідерів Росії, Індії, Австралії, Південної Кореї на зустрічі у вересні або, можливо, вже після президентських виборів, які в США пройдуть в листопаді.



