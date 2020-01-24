Запрошення Росії на саміт “Групи Семи” (G7) навіть у статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними країнами.

Про це в коментарі УНН заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

"Виключення РФ з Групи у 2014 році стало наслідком російської агресії РФ проти України, у тому числі спроби анексії Кримського півострова та розв’язання конфлікту на Донбасі, а також інших порушень міжнародного права. Станом на 2020 рік РФ продовжує вищезгадані деструктивні дії. Запрошення РФ на саміт Групи Семи навіть у статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними країнами, а також буде використано російською пропагандою для просування наративу про повернення Заходу до "business as usual“ у відносинах з РФ”, — підкреслила речниця МЗС.

Вона наголосила, що відповідний крок також “спростить завдання російській дипломатії у її спробах домогтися відновлення статусу РФ як повноправного учасника Групи та послаблення міжнародної санкційної політики”.

"Україна розраховує, що на саміті Групи Семи у США буде підтверджено солідарність з Україною у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, а також подальшому здійсненні реформ", — додала Зеленко.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомив Кремль. Він поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея.

У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7.

Своєю чергою, у Німеччині на цю ідею Трампа відреагували стримано.

Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.