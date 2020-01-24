Україна відреагувала на запрошення Росії на саміт G7

18:30 02.06.2020   Украина

Запрошення Росії на саміт “Групи Семи” (G7) навіть у статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними країнами.

Про це в коментарі УНН заявила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

"Виключення РФ з Групи у 2014 році стало наслідком російської агресії РФ проти України, у тому числі спроби анексії Кримського півострова та розв’язання конфлікту на Донбасі, а також інших порушень міжнародного права. Станом на 2020 рік РФ продовжує вищезгадані деструктивні дії. Запрошення РФ на саміт Групи Семи навіть у статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними країнами, а також буде використано російською пропагандою для просування наративу про повернення Заходу до "business as usual“ у відносинах з РФ”, — підкреслила речниця МЗС.

Вона наголосила, що відповідний крок також “спростить завдання російській дипломатії у її спробах домогтися відновлення статусу РФ як повноправного учасника Групи та послаблення міжнародної санкційної політики”.

"Україна розраховує, що на саміті Групи Семи у США буде підтверджено солідарність з Україною у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, а також подальшому здійсненні реформ", — додала Зеленко.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомив Кремль. Він поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея. 

У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом та Путіним щодо саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7. 

Своєю чергою, у Німеччині на цю ідею Трампа відреагували стримано.

Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7. 

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.



Ще на цю тему:

18:15 02.06.2020
Німеччина підтримуватиме Україну в Раді ЄС — Маас
14:01 02.06.2020
Деокупація Криму, медреформа, НАТО: Кулеба виклав порядок денний у Берліні
13:30 02.06.2020
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
15:40 28.04.2020
Відеоконференція глав МЗС країн "нормандської четвірки" відбудеться 30 квітня – Кулеба
21:15 06.03.2020
Є рік: Зеленський встановив дедлайн для Путіна
11:01 06.03.2020
МЗС: Росія нехтує гарантіями безпеки, що закріплені в Будапештському меморандумі
19:01 21.02.2020
Новий посол України почав працювати в Молдові
11:01 24.01.2020
МЗС Румунії вимагав пояснень від українського посла через переклад промови Зеленського
20:41 20.01.2020
Албанія відкриє посольство в Україні
08:31 08.01.2020
Пристайко розповів про зрив домовленостей з оборонними фірмами Німеччини
19:30 24.12.2019
Зеленський призначив послів у Хорватії та Вірменії
11:30 27.11.2019
Новий посол Канади почала роботу в Україні / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 02.06.2020
У Вірменії фіксують різке зростання числа нових хворих та померлих від COVID-19
15:45 01.06.2020
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян захворів на коронавірус
11:45 27.05.2020
Прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні
15:41 19.05.2020
Армения и Беларусь отказались принимать формулу цен на российский газ
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
13:00 26.05.2020
Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 02.06.2020
МЗС Греції викликало посла Туреччини через плани розвідки нафти і газу
10:30 01.06.2020
Греція з 1 червня відкриває готелі і басейни
19:45 29.05.2020
Греція готова приймати туристів з майже 30 країн, у тому числі Китаю
19:45 27.05.2020
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
09:45 28.05.2020
У Грузії обіцяють не зволікати з поверненням посла в Україну
14:48 27.05.2020
Грузія запустить громадський транспорт і відкриє торгові центри
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
13:00 01.06.2020
Молдова отказалась признавать документы Приднестровья
10:00 01.06.2020
Молдова відкриває пункти пропуску з Україною
12:30 29.05.2020
Додон поїде на перенесений парад у Москві
Всі новини країни
Россия Россия
20:30 02.06.2020
Путін дозволив відповідати ядерними ракетами на звичайну зброю під час атак об’єктів РФ
18:45 02.06.2020
В Євросоюзі заявили, що у Трампа немає повноважень повертати Росію в G7
17:30 02.06.2020
Минобороны РФ испытает на военнослужащих-добровольцах вакцину от коронавируса
15:45 02.06.2020
У Росії за добу - майже дев'ять тисяч нових випадків COVID-19
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
09:45 02.06.2020
У Чорному морі побудують вітрову станцію потужністю 500 МВт
08:45 29.05.2020
Румунія з червня відкриє пляжі й ресторани, частково – міжнародне сполучення
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 02.06.2020
Turkish Airlines з середини червня відновить рейси до Європи
20:00 01.06.2020
Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня
18:20 01.06.2020
Wilson и Arkon Shipping создадут крупнейшего short sea оператора на европейском рынке
15:30 01.06.2020
У Стамбулі відкрили дві лікарні для інфікованих COVID-19 / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 02.06.2020
Ідентифіковано понад тисячу «самооборонівців» Криму – прокурор АРК
20:15 02.06.2020
Жителі Криму та Донбасу зможуть без ЗНО вступити у заклади, де працюватимуть відповідні освітні центри - МОН
20:01 02.06.2020
ЗСУ назвали «пропагандою» заяви ФСБ Росії про «затримання» українського військового
19:30 02.06.2020
"Суд" в оккупированном Крыму отказал в удовлетворении ходатайства о вызове "прокурора" по "делу Айше Асановой"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд