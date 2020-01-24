ФРН за час свого головування в Раді ЄС у другому півріччі буде продовжувати підтримувати України як з точки зору досягнення миру на Донбасі, так і просування економічних реформ.

Про це заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас журналістам після переговорів у Берліні 2 червня з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу запевнити Україну в підтримці Німеччини та ЄС. Україна та конфлікт на сході України для в ЄС є важливою темою», - заявив Маас.

Німеччина планує під час свого президентства в Раді ЄС над просуванням програми Східного партнерства, особливо щодо України. Це стосуватиметься, зокрема, допомоги з подоланням наслідків пандемії. Співпраця зі східними сусідами загалом буде відігравати особливу роль.

Україна просувається крок за кроком по шляху реформ, зазначив Маас і привітав Київ з досягненням домовленості з МВФ. Це посилає не лише сильний політичний сигнал, але й сигнал міжнародним партнерам України, зокрема німецькому бізнесу. Сигнал того, що Україна просувається в реформі юстиції, виконанні порад Венеціанської комісії тощо.

Як повідомлялося раніше, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прибула сьогодні до Берліна на переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом.