Україна ініціює створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час спільної з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом прес-конференції в Берліні, передає УНІАН.

«Що стосується Криму – то це питання, яке ми порушуємо на перемовинах в різних форматах, і нас цікавлять насамперед два елементи. Елемент номер один – захист прав людини в окупованому Криму й у зв’язку з цим звільнення осіб, яких незаконно утримує РФ… Ви знаєте, що абсолютна більшість з них - кримські татари. Тут ідеться про цілеспрямовану політику», - заявив він.

За словами Кулеби, другий елемент є глобальним. «Йдеться про те, у якому форматі ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію з нашими міжнародним партнерами», - зауважив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що нещодавно на прес-конференції це питання коментував президент України Володимир Зеленський, і це питання так само є актуальним і для зовнішньополітичного відомства.

«З нашими партнерами ми будемо говорити про те, у якому саме форматі нам налагодити цей діалог і як саме має виглядати міжнародна платформа щодо Криму, і ця тема буде предметом нашої розмови з паном Маасом і надалі», - підкреслив він. Кулеба наголосив, що питання Криму завжди перебуватиме серед пріоритетних, доки Крим не буде деокупований і не повернеться до складу України.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 2 червня, Верховна Рада звернулась до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ПА ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу із закликом вжити додаткових заходів, спрямованих на продовження політики невизнання анексії Криму та впровадити міжнародний моніторинг їх повного дотримання. Також ВР закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Російську Федерацію, використовуючи всі можливі санкційні та політико-дипломатичні та економічні механізми, з метою припинення порушень Росією фундаментальних принципів міжнародного права і виконання вимог міжнародного співтовариства, зокрема, деокупації, відновлення державного суверенітету України над АР Крим та прилеглими водами Чорного і Азовського морів.



