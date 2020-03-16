У Вірменії фіксують різке зростання числа нових хворих та померлих від COVID-19

17:45 02.06.2020   Армения

Влада Вірменії, населення якої є меншим, ніж у Києві і становить близько 3 мільйонів людей, повідомила про рекордне число нових хворих та померлих від COVID-19 за добу. Це відбувається на тлі скорочення обмежувальних заходів.

Нових хворих за останню добу виявлено 517, загальне число інфікованих сягнуло понад 10 тисяч, заявило міністерство охорони здоров’я Вірменії 2 червня, через день після того, як прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що у нього та чотирьох членів його родини був виявлений коронавірус, повідомляє Радіо Свобода.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що 19 людей за останню добу померли від COVID-19, загальне число жертв сягнуло 158. Ця статистика не враховує смерть ще 56 людей, які були інфіковані коронавірусом, але, як стверджують у міністерстві, померли внаслідок супутніх хвороб.

Уряд Пашиняна поки що не заявяє про плани повторного запровадження обмежень, стверджуючи, що маски для обличчя, соціальне дистанціювання та часте миття рук можуть зупинити поширення вірусу. «Ми повинні навчитися жити з новим коронавірусом», – наголосив Пашинян.

Голова уряду нині ізолював себе в офіційній резиденції, він продовжує свою діяльність на посаді в онлайн-режимі.



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