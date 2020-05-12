В России начинаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявили в Минобороны РФ, тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.

"Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", – сообщили Интерфаксу в военном ведомстве.



В разработке участвовали военные – сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе ЦНИИ. В среду, 3 июня, первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.



22 мая стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. По его словам, негативных побочных эффектов от вакцинации не наблюдалось, у привившихся выработался иммунитет.



Гинцбург уточнял, что речь идет о перспективной векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.



26 мая глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал президенту Владимиру Путину, что военные завершат до конца июля клинические испытания вакцины.



Специалисты 48-го ЦНИИ вели разработку вместе с НИЦЭМ. Ранее в институте испытывали вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальную вакцину от гриппа.



Над созданием вакцины от COVID-19 работают семь российских научных площадок. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор", две вакцины разрабатывает компания "Биокард" и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимаются ФМБА и РАН.