Минобороны РФ испытает на военнослужащих-добровольцах вакцину от коронавируса

17:30 02.06.2020   Россия

В России начинаются клинические испытания отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Как заявили в Минобороны РФ, тестирование пройдет на добровольцах из числа военнослужащих, их уже отобрали.

"Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобраны 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата", – сообщили Интерфаксу в военном ведомстве.

В разработке участвовали военные – сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на базе ЦНИИ. В среду, 3 июня, первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.

22 мая стало известно, что в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава (НИЦЭМ) сотрудники неофициально испытали на себе векторную вакцину от COVID-19. Директор центра академик РАН Александр Гинцбург сказал, что эксперимент оказался успешным. По его словам, негативных побочных эффектов от вакцинации не наблюдалось, у привившихся выработался иммунитет.

Гинцбург уточнял, что речь идет о перспективной векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить" таким образом иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

26 мая глава Минобороны Сергей Шойгу пообещал президенту Владимиру Путину, что военные завершат до конца июля клинические испытания вакцины.

Специалисты 48-го ЦНИИ вели разработку вместе с НИЦЭМ. Ранее в институте испытывали вакцины от лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома MERS и универсальную вакцину от гриппа.

Над созданием вакцины от COVID-19 работают семь российских научных площадок. В настоящий момент шесть вакцин от коронавируса тестируются в новосибирском ГНЦ "Вектор", две вакцины разрабатывает компания "Биокард" и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимаются ФМБА и РАН.



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