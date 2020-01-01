Україна розраховує на "сприятливе ставлення" ЄС до українських туристів

17:15 02.06.2020   Украина

Україна веде переговори з країнами Євросоюзу про туристичні поїздки цього літа і розраховує на "сприятливе ставлення". 

Як повідомляє кореспондент "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з німецьким колегою Гайко Маасом у вівторок в Берліні.

Кулеба нагадав, що напередодні домовився з главою МЗС Туреччини про відкриття для туристів з України.

"Ми так само ведемо діалог з країнами ЄС і розраховуємо на їх сприятливе позитивне ставлення до українських туристів", - зазначив глава МЗС. 

Як відомо, до 15 червня зовнішні кордони ЄС залишаються закритими для несуттєвих поїздок громадян із третіх країн. 

Німецький міністр спрогнозував, що ЄС застосовуватиме диференційований підхід щодо подорожей у ті чи інші країни з "огляду на реальну ситуацію" у них. 

1 червня міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що міжнародне авіасполучення Україна відновить з 15 червня - передусім йдеться про рейси за туристичними напрямками. 



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