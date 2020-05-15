Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса по допомогу, щоб забезпечити доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) до українців, яких незаконно тримають на окупованій території Криму.

"І я вкотре звернувся до Гайко по допомогу, щоб забезпечити доступ Червоного Хреста до українців, яких незаконно утримує Росія в окупованому Криму. Так само ми зацікавлені в тому, щоб представники Червоного Хреста відвідали й українців, яких незаконно тримають на території Росії. Крим, на переконання України, має залишатися на міжнародному порядку денному, і ми продовжимо обговорення цієї проблематики з нашими німецькими партнерами", - сказав Кулеба на прес-конференції після переговорів із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Берліні у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.