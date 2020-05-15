Прокуратура Криму почала кримінальне провадження через незаконний обшук
|16:48 02.06.2020
|Крым
У вівторок, 2 червня, Прокуратура АР Крим почала кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла при проведенні незаконного обшуку в Білогірському районі на тимчасово окупованому півострові.
Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії, ГУНП в АР Крим та м.Севастополі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності житла при проведенні окупаційними «правоохоронцями» незаконного обшуку в домоволодінні кримської татарки, в Білогірському районі АР Крим за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканності житла)", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
Нагадаємо, що 2 червня, під час обшуку в будинку 65-річної кримської татарки Шейде Асанової, російські силовики шукали документи або предмети, пов'язані з "кримінальною справою" щодо її сина Рустема Асанова, але нічого не знайшли.
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