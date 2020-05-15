"Водосховище стало калюжею!" У Меджлісі оцінили екологічну катастрофу в Криму
|16:30 02.06.2020
|Крым
У найбільших містах анексованого Криму – Севастополі і Сімферополі – відчувається гостра нестача питної води.
"Сімферопольське водосховище перетворилося на калюжу. Там вже немає води на дві третини", – розповів в ефірі ObozTV заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
"Є велика проблема забезпечення східних районів півострова – Феодосія, Судак тощо", – додав він.
За словами Джелялова, проблему питної води в містах Криму погіршив той факт, що окупаційна влада почала заселяти півострів жителями РФ. "Кількість людей, особливо в містах, водопостачання яких якраз і є проблематичним, зросла, і проблема набуває певних контурів", – зауважив він.
За його оцінками, в даний час ситуацію не можна назвати катастрофічною, і поки мова про погодинну подачу води не йде. "Однак, напевно, в перспективі можна прогнозувати, що ця проблема буде", – сказав Джелялов.
Він спрогнозував, що заклики до України відновити водопостачання Криму лунатимуть все частіше – як з боку російських діячів, так і з боку "адептів такого підходу в Україні".
Разом з тим Джелялов звернув увагу на той факт, що окупаційна влада "не обмежує себе" в використанні питної води на утримання військовослужбовців, на будівництво, в тому числі дорожнє. Таким чином, в України немає жодних підстав йти в цьому питанні назустріч окупанту.
"Ми повинні розуміти, що водопостачання – це дуже важливий фактор в політиці деокупації Криму", – підкреслив він.
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