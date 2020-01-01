Чорноморский флот Росії проведе стрільби у Чорному морі

16:15 02.06.2020  

Чорноморський флот Російськой Федерации у складі 37 кораблів і суден проведе навчання з ракетними стрільбами в морі.

За офіційним повідомленням представника Чорноморского флоту Олексія Рульова, 37 надводних кораблів, катерів та судів забезпечення Чорноморського флоту цього тижня вийшли в морські полігони для проведення комплексу корабельних навчань, передає "Діфенс Експрес".

"Впродовж поточного тижня військовослужбовці проведуть як одиночні, так і спільні артилерійські та ракетні стрільби по морським, береговим та повітряним цілям", - зазначив представник "Інтерфакс АВН".

За його словами, на першому етапі екіпажі кораблів відпрацювали екстремальне підготування до бою та походу, після цього покинули пункти базування і вирушили в море.

"Окрім виконання бойових завдань моряки відпрацюють елементи морської підготовки, в тому численні спільне плавання і маневрування в різних ордерах, а також інші задачі відповідно до курсової підготовки корабелів ВМФ", - повідомив Рульов.

Він зазначив, що вихід кораблів, катерів та судів забезпечення до морських полігонів, проводиться у відповідності до плану заходів бойової підготовки Чорноморського флоту на 2020 рік навчальний рік.

Нагадаємо, у 2014 році РФ насильницькі окупувала більшу частину Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць - Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, та одностороннє незаконне включила їх до складу Російської Федерації на правах суб'єктів федерації - "Республіки Крим" та "міста федерального значення Севастополь", що було проголошено РФ 18 березня 2014 р.

Світ визнав дії Москви незаконними і такими що порушують норми міжнародного права. Безпосередню участь у протиправних діях приймали сили на засоби Чорноморського флоту РФ, які на той момент перебували в Криму, а також ті, що були перекинуті з континентальної частини Росії.



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