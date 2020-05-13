З датою не визначилися. Рада перенесла проведення сесії ПА НАТО в Києві через пандемію коронавірусу
|16:01 02.06.2020
|Украина
Верховна Рада перенесла проведення сесії Парламентської асамблеї НАТО через пандемію коронавірусу.
Відповідне рішення підтримав 321 нардеп, передає НВ.
Нова дата буде додатково узгоджена Радою і ПА НАТО.
Згідно з постановою, Організаційний комітет повинен затвердити план заходів з підготовки та проведення сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні в двотижневий термін після узгодження остаточної дати проведення заходу.
Сесія ПА НАТО повинна була пройти в Києві з 22 по 25 травня поточного року. Ці дати узгодили ще під час роботи парламенту 8 скликання до позачергових виборів в Раду.
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