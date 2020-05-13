Верховна Рада перенесла проведення сесії Парламентської асамблеї НАТО через пандемію коронавірусу.

Відповідне рішення підтримав 321 нардеп, передає НВ.

Нова дата буде додатково узгоджена Радою і ПА НАТО.

Згідно з постановою, Організаційний комітет повинен затвердити план заходів з підготовки та проведення сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні в двотижневий термін після узгодження остаточної дати проведення заходу.

Сесія ПА НАТО повинна була пройти в Києві з 22 по 25 травня поточного року. Ці дати узгодили ще під час роботи парламенту 8 скликання до позачергових виборів в Раду.