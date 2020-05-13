У Російській Федерації за добу було зареєстровано 8858 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість заражених становить 423186.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф, передає Укрінформ.

У російських регіонах найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за добу було зафіксовано в Москві - (+2286 осіб), Підмосков'ї (+732), Санкт-Петербурзі (+376), Нижньогородській (+354), Свердловській (+292) та Ростовській (+253) областях.

За добу, згідно з офіційними даними, від COVID-19 померли ще 182 пацієнти, а загалом з початку поширення інфекції в країні - 5031 особа.

Одужали загалом 186 602 людини (+11088 за останню добу).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 6 383 825, з них 377 789 летальних, одужали 2 920 896 осіб.