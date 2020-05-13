Програма розширених можливостей НАТО: Київ розраховує на підтримку Берліна

15:30 02.06.2020   Украина

Україна працює над досягненням консенсусу серед країн-членів Північноатлантичного Альянсу щодо участі у Програмі розширених можливостей НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я порушив питання участі України в Програмі розширених можливостей НАТО. Ми розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому питанні. Це дуже важливо не лише для України, але, ми переконані також що це важливо і для зміцнення спроможності Альянсу загалом», - сказав Кулеба.

Він додав, що такої ж думки дотримується більшість країн-членів НАТО.

«Ми працюємо над тим, щоб досягнути консенсусу, тому що рішення про участь України Програмі розширених можливостей НАТО є консенсусним», - пояснив дипломат.

Кулеба також повідомив, що міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер підтвердила повну підтримку України.

«Вона сказала, що ця зустріч дозволила їй набагато краще зрозуміти, що саме відбувається на сході України, яка там безпекова ситуація. І дуже чітко пролунала фраза, що Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО. Це для нас дуже важливо», - наголосив глава МЗС.

Як повідомлялося, у травні віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що Україна майже готова приєднатися до Програми розширених можливостей НАТО. Він додав, що «залишається певне «домашнє завдання» на цьому напрямку, але робота добре спланована».

Ексміністр оборони Андрій Загороднюк прогнозував, що рішення щодо участі України у Програмі розширених можливостей НАТО може бути ухвалене у жовтні цього року.



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