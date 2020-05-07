Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання українського військовослужбовця поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом.

Про це повідомляє ТАСС, передає УНІАН.

Бійця звинуватили у "незаконному перетині кордону".

Окупанти стверджують, що на момент затримання він був у нетверезому стані.

За інформацією ФСБ, затриманий - Добринській Є. В., 1992 року народження.

30 травня на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом зник український військовослужбовець. Неподалік від спостережного поста, де зник боєць, були виявлені сліди боротьби.

Пізніше стало відомо, що бійця утримують на території окупованого півострова.



