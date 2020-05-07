Окупанти підтвердили затримання українського військового на адмінмежі з Кримом
|13:01 02.06.2020
|Крым
Російська Федеральна служба безпеки заявила про затримання українського військовослужбовця поблизу адміністративного кордону з окупованим Кримом.
Про це повідомляє ТАСС, передає УНІАН.
Бійця звинуватили у "незаконному перетині кордону".
Окупанти стверджують, що на момент затримання він був у нетверезому стані.
За інформацією ФСБ, затриманий - Добринській Є. В., 1992 року народження.
30 травня на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом зник український військовослужбовець. Неподалік від спостережного поста, де зник боєць, були виявлені сліди боротьби.
Пізніше стало відомо, що бійця утримують на території окупованого півострова.
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