Геноцид і порушення прав кримських татар: Рада просить міжнародні організації тиснути на РФ

15:01 02.06.2020   Крым

Верховна Рада схвалила звернення до міжнародних організацій щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Постанову "Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та засудження порушень Російською Федерацією як державою-агресором прав і свобод кримськотатарського народу" (№3449) підтримали 310 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Верховна Рада України звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів і парламентів держав світу із закликом задіяти додаткові заходи, спрямовані на продовження політики невизнання спроби анексії Криму та впровадити міжнародний моніторинг їх повного дотримання", - йдеться у тексті звернення.

Український парламент також просить міжнародні організації посилити тиск на державу-агресора - Російську Федерацію, використовуючи всі можливі санкційні та політико-дипломатичні та економічні механізми, з метою припинення порушень Росією фундаментальних принципів міжнародного права і виконання вимог міжнародного співтовариства, зокрема деокупації відновлення державного суверенітету України над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем і прилеглими водами Чорного і Азовського морів.

Серед вимог - домагатись від Росії, як держави-окупанта, дотримання норм міжнародного гуманітарного права, припинення порушень прав людини в Криму як невіддільної частини суверенної території України, зокрема прав кримських татар як представників корінного народу України; домагатись від Російської Федерації повного та безперешкодного доступу до тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя конвенційних та моніторингових органів ООН, Ради Європи, ОБСЄ, ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій, зокрема Моніторингової місії ООН з вивчення ситуації з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, для здійснення моніторингу ситуації з правами людини згідно з їх повноваженнями.

Верховна Рада закликає активно реагувати на нові випадки порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом термінового введення додаткових санкцій, як адресних проти відповідальних осіб, так і секторальних проти Російської Федерації та порушувати питання відновлення державного суверенітету України над АР Крим і містом Севастополем і прилеглими водами Чорного і Азовського морів під час усіх комунікацій на високому й найвищому рівнях з державою-агресором - Російською Федерацією.

"Визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу і долучитися 18 травня до вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу", - йдеться у зверненні.

Рада також закликає міжнародних партнерів домагатись від Російської Федерації, як держави-члена Організації Об'єднаних Націй виконати наказ Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року щодо застосування тимчасових заходів у справі "Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації ("Україна проти Російської Федерації") та скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.



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